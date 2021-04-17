وصول 22 طنا من المواد الغذائية هبة من ملك المغرب للجيش اللبناني

وصلت طائرتان محمّلتان بـ 22 طناً من المواد الغذائية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم السبت، هبة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى الجيش اللبناني.



وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صحفي اليوم إن المواد الغذائية "مقدّمة كهبة من الملك المغربي محمد السادس إلى الجيش اللبناني، وذلك من ضمن ثماني طائرات سوف تصل تباعاً خلال الأيام المقبلة، تنقل ما مجموعه 90 طناً".



وأعرب ممثّل قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال استقبال الهبة " عن الشكر الجزيل للملك المغربي على مبادرته القيّمة"، متمنياً للمملكة "المغربية دوام الازدهار والتقدّم".



وكانت سفارة المغرب أعلنت في بيان سابق اليوم أن " الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى موافقته على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية".



قرار ملكي

ويأتي القرار الملكي، بحسب البيان، "استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19".



يذكر أن الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، انعكست على المؤسسة العسكرية، التي ألغت منذ يونيو الماضي، تقديم اللحوم كلياً من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تشكيل حكومة من الاختصاصيين "الخبراء" برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يمثل تناقضًا لفكرة حكومة الاختصاص باعتبار أن "الحريري" رئيس حزب سياسي هو "تيار المستقبل".

وأشار الرئيس اللبناني - في حديث لصحيفة «الأخبار» اللبنانية بعددها الصادر اليوم - إلى أن هناك أسبابا تمنع تشكيل الحكومة الجديدة، وأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري هو وحده الذي يعرفها ولا يبوح بها- على حد تعبيره.

وأضاف "هو (الحريري) يعرف جيدا أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة، وهو يقوم بها طلبا لمساعدة ما، يمكننا أن نستنتج ما هي، ولم تأته بعد، هو يقول إنه يؤلف الحكومة ولكنه منذ تكليفه لم يقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة، ومن ناحيتنا لم نكن سلبيين أبدا في التعاطي".

وتابع قائلا "هناك بشكل خاص تغييب لأسماء وزراء حزب الله في التشكيلة الحكومية، في المرة الوحيدة التي قدم الحريري فيها أسماء قال إنها للحزب، استقصيت الأمر فسمعت نفيا من الحزب أن يكون قد سلم رئيس الوزراء المكلف أي أسماء".