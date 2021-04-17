«عالم باخ» جديد بيت الياسمين للنشر والتوزيع

أصدرت دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع كتاب "عالم باخ" وهو قصة عائلة أحد عباقرة الموسيقى من تأليف "فولكر هاجيدورن" وترجمته عن الألمانية الدكتورة هند أسعد، وذلك عن سلسلة كتب السيرة.

الكتاب يتعرض لسيرة يوهان سباستيان باخ الذي يعتبر البذرة الأولى والفارقة لأسرة تعود جذورها إلى أكثر من مائة وخمسين عامًا، ويبحر المؤلف في متون الكتاب في حكايات تلك الأسرة الرائعة التي عاشت في قارة أوروبا في زمن شهدت فيه القارة العجوز العديد من التحولات بفعل الحروب والأوبئة حين كانت الموسيقى من أزهى وأبرز الفنون الواقعية والجمالية التي تحلق بخيالات المؤلف مابين الطبيعة والمتخيل لنسف ونسيان آلام الواقع.

والكتاب ينطلق من فن الموسيقى كعالم متفرد أتقنته عائلة "باخ" أو سباستيان باخ" النابغة والذي يؤسس الكتاب/المؤلف لحال تلك العائلة وعلاقتها بالفن الموسيقى حتى قبل أن يولد باخ يصحب المؤلف القارئ إلى رحلة للنور والمعرفة والمتعة والسمو، متتبعا تاريخ العائلة منذ البدء وبداياتهم التفاعلية التي انصبت في مهد الفكرة على المشاركة في حفلات الزفاف والوفيات بنوتات موسيقية شملت آلة "الأرغن" وصولا إلى باخ الموسيقار العظيم الذي مثل ولم يزل حتى بعد مرور قرنين ويزيد من الزمن حالة متفردة وفريدة من نوعها في شكل ونوعية وإيقاعات ما قدمه في عالم الموسيقى الكلاسيك.

يتطرق المؤلف إلى ظروف الزمن والأماكن التي عاشت بها اسرة "باخ"" حتى اليوم وكيف اصبح "سباستيان الطفل معجزة، وهذا حسب وصف " هاجيدورن" وهذا ما أسهب فيه الكثيرون من مؤرخي الموسيقى في الغرب الاوروبي والامريكي بل والعالم أجمع فاتحين مسارات شتى للتعاطى مع موهبة "باخ" وكيف استقل بفكره وخياله، بعيدا عن كل مجايليه حتى ممن ولدوا في نفس المكان وعاشوا نفس الظرف التاريخي.