تواصل أعمال «حياة كريمة» بالغربية.. والمحافظ: سنُدرج جميع قرى المراكز

مبادرة رئيس الجمهورية

استمرت أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، بمحافظة الغربية، والتي وقع الاختيار عليها ضمن قرى هذه المرحلة التي تم إدراجها داخل المبادرة، حيث تجري حاليًا أعمال إدخال الصرف الصحي بقرى شبراملس، حنون، حانوت القبلي، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، فرسيس، وكذلك القري التابعة لوحدة الغريب وتشمل كفر الجزيرة، كفر شمارة، كفر نواي، ميت النور"، بالإضافة إلى بدء نفس الأعمال في مجال إدخال الصرف الصحي بقرى ششتا وكفر سنبو.

وأيضًا أعمال إنشاء كوبرى لخط السكة الحديد بقرية ميت الحارون، وكذلك استكمال أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقرى نهطاي، الضبابشة، كفر دمنهور، تفهنا العزب، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري خاصة القرى الأكثر احتياجًا من رصف للطرق، وإدخال الصرف الصحي، توصيل الغاز الطبيعي والكثير من الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، قالت الدكتورة زينب سامى، منسق المبادرة بمحافظة الغربية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس للجمهورية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى المصرية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و88 تابعا لخدمة 599 ألف مواطن بمركز زفتى ويتوالى جهاز تعمير الساحل الشمالى بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه، كما أنه سيتم إعداد نموذج موحد للمنشآت التى سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل "المدارس، مراكز الشباب، المنشات الخدمية" وغيرها للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى.

من جانبه قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انه قرر إنشاء مقر وحدة “حياة كريمة” بديوان عام محافظة الغربية، وتشكيل لجنة من المهندسة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، عبد الوهاب الحضري، عضو المكتب الفني للمحافظ، وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وقد قامت اللجنة بجولات متعددة ومستمرة بمركز زفتى لتعزيز التواصل مع جميع الفئات من المواطنين ورصد احتياجاتهم ثم رفعها للجهات المتخصصة لدراسة إمكانية وآلية إدماجها في الخطة التنفيذية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية برصد الاحتياجات الفعلية لأهالي القرى.

وأوضح محافظ الغربية، أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة تنمية متكاملة للقرى من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة الخدمات الموجودة من الكهرباء، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، التعليم، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الخدمات الزراعية، الخدمات البيطرية، مشروعات البنية التحتية، البريد، رصف الطرق، إلى جانب خلق فرص عمل تضمن تنوع مصادر الدخل لسكان هذه القرى للاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية.

وأضاف المحافظ أن قرى المراكز الأخرى سوف يتم إدراجها فى المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية طبقاً للمعايير والأولويات الموضوعة لاختيار القرى ذات الأولوية بالتطوير.