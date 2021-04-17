السعودية: حملات توعوية تزامنا مع توافد ضيوف الرحمن لأداء العمرة

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، حملاتها التوعوية والإرشادية، تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك وتوافد ضيوف الرحمن على الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد النبوي، ووفق البروتوكولات الصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة بالوزارة محسن بن سيف الحارثي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه يتم العمل وفق الخطة الاستراتيجية المعدة خلال موسم العمرة لعام 1442هـ، مشيراً إلى أن الدعاة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من المسجد الحرام، على مدار الساعة وبثمان لغات عالمية لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء.



وأشار إلى أن الدعاة يواصلون توعية المعتمرين والزوار لبيان خطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة الجهود لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، ضوابط إجراء عمرة شهر رمضان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.

ولفت إلى بعض الإجراءت والضوابط التي يجب الالتزام بها لأداء عمرة شهر رمضان، منها :

- منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

- «حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة المعتمر، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

- المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط: «بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان».

وأضاف: «تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين»، وشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.