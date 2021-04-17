السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 215 حالة تعدِ ضمن الموجة الـ17 على نهر النيل ببنى سويف

الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم اليوم السبت، إزالة 6 حالات تعد على مساحة 900 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل إلى 215 حالة تعد على إجمالى مساحة  71ألف متراً مربعاً، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى "اليوم  السبت".

وأشار أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية الأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 من شهر مارس الماضى وتسمر لمدة 3  أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

فيما كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

بني سويف سويف إزالة حملة تعديات نهر

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