الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تنبيهات عاجلة من وزارة التعليم لطلاب الشهادة الثانوية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات بشأن التابلت في الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي المقرر عقده غدا ١٨ أبريل.

تعلميات بشأن التابلت 


وقالت وزارة التربية والتعليم في نصائح لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنه يجب أن يكون التاب مشحونا، وأن تكوت الشريحة موصلة ومفعلة وبها شحن، بالاضافة إلى وجود التحديثات التي تتم ونسجل على تنويهات وندخل نعرف الأكواد الخاصة بالامتحان.

كيف تستعد الوزارة 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات شهر أبريل غدا وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، بينما يؤدي الطلاب امتحانات شهر مايو المقبل، من يوم 23 حتى يوم 27 مايو المقبل.

 

أبحاث التعليم التربية والتعليم اجهزة التابلت للثانوية العامة أخبار امتحانات الثانوية الدكتور طارق شوقي

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