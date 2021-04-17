كندا: إعطاء 9.43 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 9.43 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.



وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ278 ألفا و682 جرعة يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 17 أسبوعا.



ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 11ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و531 شخصا.

ومضى عام و11 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 9.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.



وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ 274 ألفا و998 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.



ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 1.1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و482 شخصا.



ومضى عام و11 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، قد ناقشا هاتفيا تطورات جائحة كورونا والتدابير التي يتم اتخاذها على مستوى العالما للحفاظ على سلامة الناس، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى العالم.

وأكد المسؤولان الدور الحاسم للقاحات في مكافحة الفيروس وأهمية التعاون الدولي.

وذكر بيان صدر من رئاسة الوزراء الكندية أن الزعيمين أعربا عن قلقهما العميق بشأن الأنشطة العسكرية الروسية الأخيرة في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود مع أوكرانيا.

وأكدا التزامهم بسيادة أوكرانيا وأمنها وسلامة أراضيها. كما ناقش الزعيمان الأولويات المشتركة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين.

كما اتفق ترودو وميركل على الحاجة إلى عمل طموح بشأن تغير المناخ.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا، ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 07. 1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و294 حالة.

