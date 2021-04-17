رفع 65 طن قمامة وأتربة من مركز بسيون بالغربية

أعلنت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون فى محافظة الغربية، اليوم السبت، رفع 65 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، من خلال حملات مكبرة ، بمشاركة معدات مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية .



وأشارت رئيس مدينة بسيون، إلى استمرار هذه الحملات المكبرة لرفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى المركز، وتمهيد الطرق الفرعية وتسويتها لتسهيل حركة المركبات والمرور، وصيانة أعمدة الإنارة العامة بالطرق الفرعية للقرى.

وكان محافظ الغربية ، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وفى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.



كما شدد "الغربية لمتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين. وخاصة فى وقت الصيف مع انتشار فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم.