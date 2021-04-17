«الصحة» تحذر المواطنين: التزموا بإجراءات مواجهة كورونا في رمضان

بعد ارتفاع الإصابات

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) .

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار، وتجنب التواجد في التجمعات والعزومات خلال شهر رمضان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت من احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال شهر رمضان الكريم بسبب التجمعات.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تزداد الحالات المصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح حسني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حالات الإصابات زادت داخل العائلات بشكل ملحوظ وهو ما تسبب فيه الاختلاط الزائد بين أفراد العوائل الكبيرة، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس بدأت في مثل هذه الأيام من العام الماضي وكانت أعداد الإصابات في ازدياد كبير خلال الفترة الماضية من الشهر العام الماضي.

وناشد رئيس لجنة مكافحة كورونا المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الانتشار المتوقع للفيروس وزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة للحد منه بقدر المستطاع، مطالبا المواطنين بعدم التواجد في أماكن مزدحمة والالتزام بارتداء الكمامات وعدم التواجد في تجمعات كبيرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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