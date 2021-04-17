السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالأرجنتين

البرنامج يستهدف 20 ألف صائم

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ، والذي يستهدف قرابة 20000 صائم في الأرجنتين، وفق البروتوكولات الصحية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، بالإضافة إلى مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي نايف الفعيم، وكذلك فضيلة إمام المركز عبداللطيف العتيبي.

"تدشين برنامج الإفطار"

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أوضح السفير الخنيني، خلال التدشين أن برنامج الإفطار هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين، بإقامتها خلال شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومن بينها جمهورية الأرجنتين، والذي يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

كما أثنى السفير الخنيني، على جهود مركز الملك فهد الثقافي الاسلامي في الأرجنتين بتنفيذ هذا البرنامج باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية كي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين، مشيرًا إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين هو جزءٌ من المشروعات الضخمة التي تقدمها المملكة للمسلمين في العالم خلال شهر رمضان الكريم.

"دعم 20000 صائم"

من جانبه، بين مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي نايف الفعيم، أن البرنامج يستهدف قرابة 20000 صائم، وذلك بتوزيع 2500 سلة غذائية متكاملة تحوي كل ما تحتاجه الأسر من الغذاء خلال الشهر الكريم في العاصمة وضواحيها، وكذلك المدن الرئيسية بالبلاد مثل مدينة قرطبة وروساريو ومندوسا وغيرها، حيث يتركز وجود الجالية فيها، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

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وزارة الشؤون الإسلامية