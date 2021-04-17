بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يترأس إتمام الميرون المقدس

الأربعاء المقبل ..

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية بمصر ؛ والنائب البطريركي لشؤون البطريركية: أن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس إتمام صناعة وتكريس الميرون المقدس، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

وأضاف الأنبا باخوم في بيانا له : أنه من المقرر أن تقتصر إتمام صناعة الميرون على الآباء الأساقفة والكهنة فقط على أن يتم بث الاحتفالية عبر البث المباشر للأقباط .

ومن جهته، يشارك في إتمام طقوس الزيت الأقدس بين زيوت الكنيسة، لفيف رفيع المستوى من رعاة الكنيسة مثل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والانبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والأنبا كيرلس أبوالخير مطران سوهاج الشرفي، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا توما حبيب مطران سوهاج، والأنبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص، والأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس فيهم مطران المنيا الشرفي، والأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية الشرفي، والأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر وأسوان ومدن طيبة.

الميرون المقدس

وزيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس.

والجدير بالذكر أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.



كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أقداس اسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

