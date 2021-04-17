ارتفاع صادرات الأدوية الهندية 18% وسط ارتفاع الطلب العالمي بسبب كورونا

سجلت صادرات الأدوية في الهند نموا بما يزيد على 18% في مارس 2021؛ لتصل إلى 24.44 مليار دولار، مقابل 20.58 مليار دولار في العام المالي السابق، وسط ارتفاع الطلب العالمي بسبب كورونا.



وقال مجلس ترويج صادرات الدواء الهندي (فارميكسيل)، في بيان اليوم السبت،" لقد شهد قطاع صادرات الأدوية قفزة كبيرة في صادراتنا خلال شهر مارس 2021 وهي الأعلى بين صادرات الدولة خلال السنة المالية الماضية، حيث سجل معدل النمو لشهر مارس فقط 48.5% مقابل الصادرات في مارس 2020".



وتوقع المجلس أن تشهد صادرات لقاحات كورونا الهندية نموا كبيرا في السنوات المقبلة، لتسهم في خطط الحكومة بشأن تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير إمكانات التصدير في الأيام المقبلة.



وأشار أودايا باسكار، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الدواء الهندي، إلى أن معدل النمو يبدو كبيرا نسبيا حيث تعرضت الصادرات خلال مارس 2020 للضغط بسبب الإغلاق في جميع أنحاء العالم وتعطلت حركة التصدير، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الأدوية الهندية بسبب جودتها وتكاليفها المنخفضة.



وأوضح أن تركيبات الأدوية والمركبات البيولوجيا هي ثاني أكبر سلعة رئيسية يتم تصديرها في الهند.

يأتي هذا رغم حظر الهند تصدير، منذ أيام قليلة، عقار ريمديسيفير Remdesivir الذى يعالج أعراض كورونا وسط زيادة في حالات فيروس كورونا في البلاد، وقالت الحكومة الهندية إنها حظرت تصدير حقن Remdesivir والمكونات الصيدلانية الفعالة حتى يستقر الوضع الوبائي في البلاد، بحسب ما ذكر موقع " ndtv".

وقالت الحكومة الهندية، في بيان صحفي، "تشهد البلاد ارتفاعًا مؤخرًا في حالات كورونا، وهي تتزايد باطراد وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على حقن ريميديسفير المستخدم في علاج أعراض كورونا، وهذا يعني احتمالية زيادة هذا الطلب في الايام المقبلة".

وطلبت الحكومة الهندية من مفتشي الأدوية وغيرهم التحقق من المخزونات، والتحقق من أي سوء تصرف ووقف التخزين والسوق السوداء لبيع الدواء.

وقالت الحكومة إن "وزارة الأدوية كانت على اتصال مع الشركات المصنعة المحلية لزيادة إنتاج ريمديسفير".