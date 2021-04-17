السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المترو والسكة الحديد والسوبر جيت

«النقل»: التزام تام بإجراءات مواجهة كورونا في المواصلات

السكة الحديد
السكة الحديد

أكدت وزارة النقل اليوم السبت، عن قيام هيئة السكة الحديد بتعقيم القطارات داخل الورش قبل خروجها حتى تصل إلى أرصفة المحطات وهي معقمة، كما يتم تعقيم المحطات والأرصفة والسلالم وكذلك المقاعد وشبابيك التذاكر وكافة الأشياء الموجودة داخل المحطات للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل مرفق السكة الحديد لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هيئة السكة الحديد تتابع ارتداء الركاب للكمامة من خلال توفير لجان تفتيش على أبواب المحطات لمنع دخولهم بدونها، كما يوجد تفتيش على ارتداء الكمامة داخل أرصفة المحطات لضمان التزام الركاب بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت وزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تتابع أيضا عملية تعقيم وتطهير القطارات بشكل يومي، حيث يتم تعقيم القطارات قبل خروجها من الورش إلى ومرة أخرى عند وصولها للمحطة النهائية في الخطوط الثلاثة، كما يتم الالتزام بتعقيم المحطات والأرصفة والسلالم العادية والكهربائية والمصاعد وصالات حجز التذاكر ودورات المياه وماكينات استخراج التذاكر آليا، مع التنبيه على الركاب الالتزام بارتداء الكمامة.

أيضا شركة "السوبر جيت"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، تتابع الإجراءات الاحترازية داخل الأتوبيسات التابعة لها وتعقيمها، مع التأكيد على ارتداء الكمامة.

وزارة النقل الاجراءت الاحترازية تعقيم القطارات تعقيم المترو تعقم السوبر جيت

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