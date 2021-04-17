السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

9 نصائح مهمة من «التعليم» لطلاب الشهادة الثانوية قبل امتحان الغد

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي للامتحان التجريبي غدا الأحد الموافق ١٨ أبريل.

في هذا السياق كشف عدد من مسئولي التطوير التكنولوجي عدة نصائح للطلاب لاتباعها أثناء الامتحان علي التابلت غدًا، وهي كالآتي:

- توصيل التابلت بشبكة واى فاى لنزول تحديثات ومنصات جديدة من قبل الوزارة ونزول اسم المستخدم وكلمة المرور على تطبيق تنويهات على التابلت بعد أن تقوم بالتسجيل عليه ومفروض تدخل من التابلت
- تفتح برنامج KNOX MANGEثم تضغط على 3 شرط شمال وتختار من القائمة RELOAD POLICE

- تختار من القائمة DOWNLOAD CONFIGUATION ومفروض تظهر لك 9منصات وهى EDMODO/STUDY/LMS/MOE/EKB/EXAM/LOCAL EXAMوالتسجيل /وحصص مصر

- ال9 منصات هيبقى أمامهم كلمة INSTALLاو MODIFYمفروض ادوس على اى كلمة ظاهرة من الاتنين ثم موافق أو OK ثم إضافة أو A DD

- هيكون عندك ال9 منصات وفقا لآخر تحديث من الوزارة

- أول يوم فى تجريبى أبريل هيبقى على منصة LOCAL EXAM /ASSESSMENT.LOCAL.EKB.EG

- ثانى يوم هيبقى على منصة EXAM

ASSESSMENT.EKB.EG

- بالنسبة ل3 يوم الامتحان على شريحة WE وللعلم الشريحة شغالة بس تحتاج شحن على الأقل لـ5 جنيهات
من جانبها، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي غدا 18 أبريل الجاري، وأوضحت الوزارة أنها تواصلت مع جميع المديريات التعليمية للعمل على حل أى مشكلة تكنولوجية أو فى البنية التحيتة لأي مدرسة قبل تجريب السيستم.

وأعطى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توجيهات بإعداد تقارير بما فعلته كل مدرسة من أجل تصليح البنية التحتية لها حتى تكون مستعدة لعقد الامتحانات التجريبية فى أول يوم لها يوم 18 أبريل.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات شهر أبريل، يوم 18 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، بينما يؤدي الطلاب امتحانات شهر مايو المقبل، من يوم 23 حتى يوم 27 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، ودراسة الأمر من جميع الجوانب تسهيلا على الطلاب، ويجب أن تكون اللجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ومسئول التطوير التكتولوجي بكل مدرسة ثانوية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، لإعداد كشوف 303 مقارات الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تليفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت، ثم منصة “ذاكر” لكل الصفوف الدراسية، ومنصة “إدمودو” للفصول الافتراضية، ومنصة البث المباشر، ثم منصة دروس إلكترونية، لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية.

أبحاث التعليم اجهزة التابلت للثانوية العامة إجابات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم

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