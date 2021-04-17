«التضامن»: 111 ألف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» في أسوان

بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم "تكافل" في محافظة أسوان منذ مارس 2015 وحتى مارس الماضي بلغ 54.632 بتكلفة مليار و189.855 مليون جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي كرامة 56.943 وبتكلفة 811.824.000، أي فيما يصل إلى 111.575 أسرة وبتكلفة 2 مليار و1.679 مليون جنيه.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة النساء صاحبات البطاقات حوالي 78% من إجمالي المستفيدين، بما يشمل 18% من النساء المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، تمثل نسبة النساء صاحبات البطاقات حوالي 78% من إجمالي المستفيدين، بما يشمل 18% من النساء المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، كما يبلغ عدد الأطفال 5.2 مليون طفل تحت سن 18 عاما، ولقد بدأت الوزارة مرحلة جديدة فى برنامج تكافا تتجه نحو تأهيل الأسر الشابة وأخلاقها بسوق العمل.

وأضافت، أنه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

وأشارت إلى أن تدخلات الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر خلال أزمة كورونا شملت إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وتم دعم 77 ألف أسرة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة مؤقتًا خلال أربع شهور من الجائحة بتحويلات بقيمة 400 مليون جنيه، كما تم مد 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة موجهة للسيدات الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال.

وأكد التقرير أن الوزارة تقوم بالشراكة مع الجمعيات بتقديم دعم نقدي وعيني بقيمة 1.340 مليار جنيه سنويا مستهدفة 440 ألف يتيمة ويتيم، كما تقوم الوزارة برعاية وحماية 22 ألف من الأيتام اما فى دور رعاية اجتماعية أو أسر بديلة، وبناء على توجيهات الرئيس تم التعاون مع الهيئة الهندسية في دراسة تطوير 40 دار رعاية وسيتم عرضها قريبا.



