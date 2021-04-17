برلمانية: قوة الدولة ساعدت على تحقيق الإنجازات فى عهد السيسى

أشادت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بحجم الإنجازات التي حققتها مصر بالآونة الأخيرة في المؤشرات الدولية في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت عبدالله، في بيان، أن الجهود المتواصلة للدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، انعكست بشكل كبير على النجاحات المحققة على تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية المتنوعة التي تقيم أداء الحكومات والدول في الشئون الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية، مشيرة إلى أنه يأتي ذلك نتيجة قوة الدولة السياسية والاستراتيجية والثقافية وتراثها التاريخى وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع التنمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أحرزت مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.

وأضافت، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد البلاد وهو يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدمًا بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو إيجابية كبيرة خلال العام المقبل، رغم تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والتي عطلت العديد من خطط النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، وسط توقعات بأن تحقق القطاعات الاقتصادية المختلفة نهضة كبيرة، مستندة على الصلابة التي بات عليها اقتصاد البلاد ونجاحه في تحقيق معدل نمو إيجابي وصل إلى 3.6% خلال العام الماضي، كما تشهد مصر طفرة كبيرة على مستوي الإنشاءات وتطوير البنية التحتية.