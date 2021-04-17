السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وفاة المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق

المستشار هشام البسطويسي
المستشار هشام البسطويسي

توفي اليوم المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ولد هشام محمد عثمان البسطويسي، في 23 مايو عام 1951، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليعمل محاميًا مثل أبيه، ثم بدأ حياته وكيلا لنيابة الجمرك بالإسكندرية وقضى بها 8 سنوات، ثم انتقل إلى نيابة الأحداث ثم قاضيًا بالمحكمة الجزئية.

وعاد إلى القاهرة ليعمل فى نيابة النقض فى عام 1988، ثم أعير للعمل فى الإمارات فى عام 1992.

واختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض عام 1998، ليعمل مستشارًا بها، وفي عام 2000 تمت ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.

 

خدمات محكمة النقض

وأطلقت محكمة النقض على موقعها الإلكترونى، خلال الفترة  الماضية خدمة جديدة تمكن المواطنين من الاستعلام عن طعونهم دون أن يذهبوا لمقر المحكمة.


ووضعت المحكمة الخدمة على الشريط الأعلى لموقع المحكمة المتضمن "الأيقونات"، تحت مسمى الخدمات الإلكترونية ، وتشمل الاستعلام عن الطعون المدنية والجنائية.


ويستطيع صاحب الطعن من خلال موقع المحكمة الدخول على الخدمات الإلكترونية، ليجد مجموعة من الاختيارات لطرق البحث، وهى إما عن طريق جدول الجلسات، أو البحث برقم الطعن، أو الاستعلام بالرقم الكلى للدعوى.


ونفس هذه الاختيارات متواجدة سواء كان البحث فى الطعون المدنية أو الجنائية.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

وقام بتطوير الموقع، مركز المعلومات بالمحكمة، وذلك بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول، والتى تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها.

 

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