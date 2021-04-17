السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص مليون و600 ألف سيدة في الدقهلية  ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

١٠٠ مليون صحة
١٠٠ مليون صحة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من مليون و600 الف سيدة  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الان.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه  يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة وأوضح مكي ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدمواجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي. 

 

وأشار مكى الى انه تم تحويل اكثر من 300 ألف سيدة  الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا على أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.
 

زيادة عدد مراكز التطعيم باللقاح لتصل إلى 25 مركزا

 

وأكد مكى انه  تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا واعطائه للمواطنين بنطاق المحافظة حيث تم اختيار 12 مركزا جديدا لتصل أعدادالمراكز إلى 25 مركزا بنطاق المحافظة وذلك نظرا لزيادة اعداد المواطنين وحرصا على راحة ابناء الدقهلية.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان المراكز الجديدة التى تم اختيارها هى مستشفى اتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر ،ومستشفى الجمالية ومستشفى المطرية ومستشفى ميت سلسيل ، ومستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين، وفى مركزبلقاس تم اختيار مركز طب الاسرة بقرية الشوامي، وفى مركز ومدينة المنصورة تم اختيار مستشفى رمد المنصورة ووحدة طب اسرة ميتعلى ومركز طب اسرة شها ومركز طب اسرة البرامون. 

 

هذا واضاف وكيل الوزارة ان مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة العاشرة مساء، قائلا: أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من  محافظ الدقهلية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا انهناك تدريب مستمر لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة.

 

وجدير بالذكر ان الموقع الالكتروني  الذى اطلقته الوزارة ليقوم المواطنين من خلالة بالتسجيل لبيانتهم لتسجيل اللقاحل لهم..كما هو موضحكالآتى:-

 

رابط الموقع الالكترونى لمنظومه التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد

 

https://egcovac.mohp.gov.eg

 

التسجيل مفتوح لجميع الافراد المقيمين فى مصر.

الدقهلية مبادرة 100 مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية دعم المرأة المصرية 100 مليون صحة

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