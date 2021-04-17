العراق يمنع دخول الدوائر الحكومية المكتظة دون تلقي لقاح كورونا

العراق: عدم السماح للمواطنين بدخول الدوائر الحكومية المكتظة دون تلقي لقاح كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، اليوم السبت، أنه لن يتم السماح للمواطنين بالدخول إلى الوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة في البلاد دون تلقي لقاح كورونا.

وقال المحنا في تصريحات- نقلتها قناة «السومرية نيوز» العراقية- إنه "حسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الأخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة .

وأشار إلى أن الفرق الصحية التابعة ل‍وزارة الصحة باشرت إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية، والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية.

وشهد العراق، الأسبوع الماضي، تسجيل أعلى رقم أسبوعي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وكشفت وزارة الصحة العراقية، في بيان، عن تسجيل 51387 إصابة و250 وفاة خلال الأسبوع الماضي، ناتجة عن مضاعفات تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن هذا "نتيجة مباشرة لاستمرار التجمعات البشرية والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة، مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين".

ودعت الوزارة العراقيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمؤسسات الصحية الرسمية للحد من انتشار الوباء، حيث يشهد الوضع الوبائي "تطورا خطيرا" في الأيام الأخيرة، وذلك بارتفاع نسب الإصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، وفق البيان.