البرازيل: إعطاء 34.7 مليون جرعة لقاح كورونا

حتى الآن..

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 34.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.



وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ19ر1 مليون جرعة يوميا.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر سبعة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.



ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8ر13 مليون إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 368 ألفا و 749.



ومضى عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 85774 إصابة و3305 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد- 19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد- 19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85774، مقابل 73174 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 13832455 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3305 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3560 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 368749 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ946 ألفا و893 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 10 أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.