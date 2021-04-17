«القياس وشرب المياه».. نصائح لمرضى السكر في رمضان

يعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة في العالم، لذا تم وضع قواعد معينة للصائمين مع حلول شهر رمضان من مرضى السكر، فأثناء الصيام ينخفض مستوى السكر في الدم، ما يقلل من إفراز هرمون الإنسولين وفي الوقت نفسه ترتفع مستويات الجلوكاجون.



وتقدم "الدستور" نصائح لمرضى السكر خلال رمضان.



- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة؛ حيث يمكنك البدء بتناول كوب من الماء مضاف إليه حبات من التمر إلى جانب المقبلات.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون وعدم تناول الأطعمة المقلية.

- ضرورة قياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات يوميا، خصوصا مرضى السكر الذين يحتاجون للإنسولين، و أن الأوقات التى ينصح بتحليل السكر فيها: صباحا ومنتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور.

- مارس الرياضة بعد الإفطار بساعتين، عادة لا تسبب ممارسة التمارين الخفيفة أية مشاكل، ومن الأفضل أن نتجنب ممارسة الرياضة المجهدة خلال ساعات الصيام، فقد يؤدي النشاط البدنى إلى فقد كمية كبيرة من السوائل، لذلك احرص على عدم ممارسة نشاط بدنى خلال فترة الصيام.

- تناول أطعمة تحتوى على الكثير من الألياف "بطيئة الامتصاص"، وبالتالى تمد الجسم بالطاقة ببطء.

- يجب تعجيل الإفطار وتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض السكر أثناء الصيام.

- يُسهم تأجيل وجبة السحور إلى تلافي تعرض الجسم لانخفاض مستويات السكر في الجسم، كما أنَّ الإسراع في الإفطار وتناول الدواء عند غروب الشمس يُسهم في ذلك

- التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- التقليل من تناول الحلويات الغنية بالدهون والسكريات.

- يجب على مريض السكر خلال شهر رمضان التنويع في الأطعمة الغذائية المسموحة له.

- في حالة انخفاض مستويات السكر بالدم، يجب على المريض إيقاف الصيام، وتناوُل مشروبات تحتوي على سكريات كعصير البرتقال أو التفاح، أو قطع من الحلوى، أما في حالة كان سكر الدم أكثر من 300 عليه الذهاب للطبيب مباشرة.

- ضرورة الإكثار من السوائل، لأنها مهمة جدا لمرضى السكر في الشهر الكريم حتى لا يشعر بالعطش.

