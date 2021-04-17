السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المترو: حملات تفتيش على الباعة الجائلين داخل الخطوط الثلاثة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، اليوم عن حملة تفتيش داخل قطارات المترو، لضبط الباعة الجائلين داخل محطات المترو في الخطوط الثلاثة، بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات. 

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه ستكون هناك حملات تفتيش سرية داخل المحطات وداخل القطارات في الخطوط الثلاثة للمترو، وسيتم القبض على أي من الباعة الجائلين المتواجدين على أرصفة المحطات وكذلك داخل القطارات. 

وأضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن الباعة الجائلين يتسببون في تلف المرفق بشكل أساسي، خاصة أن معظمهم يقومون بمسك الأبواب عند غلق المترو خاصة في الخط الأول للمترو، وهو ما يتسبب في تلف الأبواب إلى جانب تعطيل سير المترو في الخط الثاني كون الخط الثاني لا يمكن سير المترو إلا عقب غلق الأبواب وهو ما يجعل السائق فى انتظار ترك الأبواب من قبل الباعة الجائلين وبالتالي تعطيل الحركة في المترو.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق المواطنين عدم التعامل مع الباعة الجائلين وعدم الشراء منهم، وذلك حتى لا يجدوا حركة للبيع داخل المرفق مما يجعلهم لا يريدون التواجد داخل المرفق، لافتة إلى أن إقبال المواطنين على الشراء منهم يزيد من تواجدهم داخل المرفق مما يزيد من فرص تلف المرفق.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق قامت بمد ساعات العمل فى الخطوط الأول والثاني والثالث للمترو خلال شهر رمضان الكريم إلى الساعة الثانية صباحًا، وذلك بعدما كانت نهاية تشغيل الخط فى تمام الساعة الثانية عشرة، حتى يتوفر كافة حاجة المواطنين خلال شهر رمضان على أن يعود العمل داخل المرفق في الخطوط الثلاثة للمواعيد القديمة قبل التشغيل عقب انتهاء عيد الفطر المبارك.

مترو الأنفاق الباعة الجائلين الخط الأول الخط الثاني الخط الثالث للمترو

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