ضبط شقيقين أصابا سائق «توكتوك» بطعنات نافذة لسرقته في الخليفة

تمكن رجال امن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، من ضبط شقيقين تعدوا على سائق توكتوك بطعنات نافذة لسرقته بالخليفة.

وأصيب سائق توكتوك بطعنه نافذه في الصدر أثناء تصديه إلى شقيقين حاولوا الاعتداء عليه لسرقة التوك توك الخاص به أثناء توصيلهم بدائرة قسم شرطة الخليفه

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمه اخطارا من رجال مباحث قسم شرطة الخليفه بتلقيهم بلاغ من الاهالي يفيد تعدي شقيقين علي سائق توكتوك بطعنات نافذه لسرقته بالخليفة وتم نقل المصاب "علي سعيد" 18سنة سائق “توكتوك” ومقيم بمنشأة ناصر إلى مستشفى الحسين الجامعي علي أثر مشاجرة وبالانتقال للمستشفي تبين انه مصاب بجرح طعني شبه نافذ من الناحية اليسرى للصدر مع اشتباه وجود تجمع دموي حول الرئة اليسرى

أقوال المجني عليه

وبسؤال المصاب قرر أنه استقل شخصان مجهولان الدراجة النارية التوك توك قيادته لتوصيلهما من منطقة منشأة ناصر إلى الدرب الأحمر، وحال سيره بمنطقة باب الوزير بالحطابة دائرة القسم قام كلا من سالفي الذكر بالتعدي عليه بالضرب بعصا حيازة أحدهما وسلاح أبيض "مطواة" قرن غزال حيازه الآخر وإحداث إصابته سالفه الذكر وسرقه التوك توك خاصته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره خمسمائة جنيه وفرا هاربين من محل الواقعة.

ضبط المتهمين

بإجراء التحريات وفحص الكاميرات رصدت مرتكبي الواقعة ووجود إصابة بالركبة اليمنى بأحدهما تعيق حركته وبتكثيف التحريات أمكن تحديد شخصهما، وتبين أنهم كلا من "عمرو. م" ٤٢ سنة عاطل ومقيم باب الحديد الحطابة وسبق اتهامه في 2 اتهام آخرهم القضيه رقم (١) لسنة 2004 جنح عسكرية دمياط - اتجار مخدرات، و"يحيى. م"، 52 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان سبق اتهامه في عدد 2 اتهام آخرهم القضية رقم (967) جنح الخليفة لسنة 2020 سرقة "شقيق الأول".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة وارشدا عن المسروقات بمسكنهما كالتالي التوك توك المبلغ بسرقته و الهاتف المحمول ماركة اوبو و المبلغ المالي قدره 500 جنيه

وكذا الأسلحة المستخدمة مطواة قرن غزال وعصا المستخدمين في إحداث إصابة المجني عليه

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمه أمر باتخاذ اللازم قانونا.

ومن جانبه تمكن رجال مباحث الخليفه اثناء ضبط المتهمين وبتفتيشهم من العثور علي كمية من المواد المخدرة بحوزتهم عبارة عن ٣٥ خمسة وثلاثون تذكرة من جوهر الهيروين المخدر و هاتف محمول خاص بالأول و مبلغ مالي قدره ٥٠٠ خمسمائة جنيه أخرى

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتها بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر (٢٠٣٩) جنح القسم .