أبرز جرائم شرطة الولايات المتحدة ضد مواطنين من أصول غير أمريكية

أحدثها آدم..

شهدت العديد من المدن في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية حوادث عنف ضد مواطنين أغلبهم من أصول غير أمريكية، فى مشهد يكرس العنصرية.

ويرصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز حوادث العنف ضد المواطنين الأمريكيين من أصول غير أميركية والتي كان آخرها مقتل آدم توليدو الشاب اللاتينى على يد ضابط شرطة.

مقتل آدم توليدو

وقعت تلك الحادثة في حي ليتل فيليدج الذى يضم عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين، عندما أطلق الشرطي النار على آدم توليدو.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا على جسد رجل الشرطة إريك ستيلمان البالغ من العمر 34 عاما، وهو يطارد ويطلق النار على توليدو البالغ من العمر 13 عاما في حي ليتل فيليدج .

وكان توليدو يحمل مسدسًا على ما يبدو عندما امتثل لأمر ستيلمان بالتوقف.

وأظهر المقطع المصور أن توليدو ألقى السلاح ورفع يديه مباشرة قبل أن يطلق ستيلمان النار عليه.

وعقب الحادث، نظم مئات الأشخاص فى مدينة شيكاغو الأمريكية مسيرة صامتة احتجاجًا على إطلاق الشرطة النار على آدم توليدو، وذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعًا مصورًا لرجل شرطة وهو يطلق النار ويقتل الصبي .

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و"أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

مقتل جورج فلويد

وفى مايو 2020، وقعت حادثة عنف أخرى ضد مواطن أمريكى أسود يدعى جورج فلويد على يد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشمالية.

واندلعت على إثرها أعمال عنف عمت الولايات المتحدة، في جريمة أعادت التذكير بمشكلة العنصرية في أمريكا.

وقام أحد ضباط الشرطة، ويدعى ديريك تشوفين، بالضغط بركبته على عنق فلويد، الذي قال جملته الشهيرة "لا أستطيع التنفس".

وفى تفاصيل جديدة حول الحادثة، كشفت لقطات جديدة تعرض حاليًا في محاكمة الضابط ديريك إشهار السلاح ومحاولة إطلاق النار على رجل أعزل.

وأثناء عرض اللقطات، أجهش أحد الشهود في القضية بالبكاء من هول المشهد، فلويد يتوسل أحد عناصر الشرطة بعد إشهاره السلاح في وجهه، وقال: "من فضلك يا رجل، لم أكن أعرف".

وسمع الضابط يقول لفلويد "توقف عن المقاومة"، فيرد الأخير: "أنا لست كذلك".

ويواجه تشوفين اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجتين الثانية والثالثة، لكنه لم يعترف بالجريمة مبررًا تصرفه بأنه دفاع عن النفس.

مقتل ريشارد بروك فى جورجيا

وفى يونيو 2020 قام ضابط شرطة فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، بقتل مواطنا أسود البشرة بالرصاص أثناء فراره في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، بحسب مسؤولين.

وأظهر فيديو مصور بروكس وهو يمتثل للأوامر، حيث وافق على الخضوع للتفتيش عن الأسلحة داخل سيارته، كما قدم بيانات هويته.

وعندما حاول الضباط تقييده بدأ بروكس يقاوم ويظهر الفيديو وهو يلكم الشرطي رولف وينتزع المسدس الصاعق الخاص ببرونسان قبل أن يصوبه نحو رولف أثناء محاولة الفرار.

وأصيب بروكس بطلقتين في الظهر توفى على إثرهما.

و يواجه الشرطي الأمريكي اتهامات بالقتل والاعتداء وعلى إثر ذلك فصل الشرطي غاريت رولف بالفعل، لكنه يواجه 11 اتهاما تتعلق بمقتل ريشارد بروكس، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة الإعدام.

وأفاد مسؤولون آنذاك إن ضابطا آخر كان في موقع الحادث، ويدعى ديفين بروسنان، سوف يدلي بشهادته في القضية.

كما يواجه بروسنان، والذي تم منحه إجازة إدارية من العمل، اتهامات بالاعتداء لأنه وقف على كتف بروكس وهو يحتضر.

وصرح المسؤولون آنذاك بأن هذه الحادثة تعد المرة التاسعة التي تتم فيها مقاضاة ضابط شرطة في أتلانتا بتهمة القتل.

ويبحث المشرعون في واشنطن قوانين جديدة لإصلاح الشرطة.

حادث مقتل ديانتى ياربر فى كاليفورنيا

وفى إبريل عام 2018، قامت الشرطة الأمريكية بقتل شابا أسود فى ولاية كاليفورنيا.

ولقي شاب أسود بالغ من العمر آنذاك 26 عاما، بحوالى 20 رصاصة أطلقها رجال شرطة على موقف للسيارات لسوبر ماركت فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الشاب الذي يدعى ديانتى ياربر بدون سلاح يقود سيارة أثناء ركنها فى موقف متجر وولمارت فى بارستو شرق لوس أنجلوس.

وقال لى ميريت، محامى ياربر، إن السيارة كانت تقل 4 ركاب، بينهم شابة فى السادسة والعشرين من عمرها، تدعى ماريانا تافويا، جالسة في المقعد الخلفي، وقد جرحت ونقلت إلى المستشفى.

وأضاف أن رجال الشرطة أطلقوا 30 رصاصة أصابت 20 شخصا منها "ياربر" الذى لقى حتفه فى الحادث.