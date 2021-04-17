«مستثمرو أسيوط»: الدولة مهتمة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بالصعيد

مستثمر يوضح اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي

قال المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري اسيوط، إن المشروعات القومية التي تم تدشينها الفترة الماضية والاستكمال فيها حاليًا، لها مردود ايجابي وقوى على الاجيال القادمة، فخطة الدولة التي تتبنها خلال الفترة الحالية هو تمهيد الارض المصرية كي تكون صالحة للاستثمار من الاجيال القادمة.

وأكد حمزة لـ"الدستور"، أن الدولة خلال السنوات الماضية قبل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي كانت تنادى بجذب المستثمرين الاجانب لمصر، مشيرًا إلي ان هذا مستحيل طبعًا لان المستثمر الاجنبي لا يأتي ونحن ليس لدينا اي مقومات او بيئة تساعده، فعلى سبيل المثال كان لا يوجد محطات كهرباء قبل ذلك، موضحًا انه لا يوجد مستثمر هيعمل ويستثمر بدون طاقة، فالآن اصبح الوضع مختلف تمامًا، فنحن لدينا الآن فائض للتصدير.

اهتمام كبير من الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري اسيوط ، رئيس جمعية مستثري اسيوط، ان الحكومة المصرية شجعت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، من خلال توفير الاراضي بالصعيد لاقامة مجمعات لتلك المشروعات كاملة التجهيز حتى يسهل على شاب اقامة مشروع له، فضلاً عن اتاحة التمويلات للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا أن الصعيد لمس ذلك من خلال خفض نسبة البطالة و توفير فرص عمل مباشرة والتي ادت إلي الحد والتخفيف من الهجرة الخارجية و الداخلية إلي محافظات الوجه البحري والقاهرة بحثًا عن فرص عمل مناسبة لهم.

وأكد أن للقطاع اهمية كبيرة في تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض فاتورة الواردات و زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلي تحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.