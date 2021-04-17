الرابط والخطوات..

يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تحميل نماذج امتحانات شهر أبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية.

نماذج امتحانات شهر إبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عن استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني باختبارات شهرية خلال ( مارس وابريل ومايو) لذلك زادت معدلات البحث عبر المنصات الإلكتروني عن نماذج الامتحانات الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب بجميع المراحل التعليمية للتدريب على الاختبارات الشهرية التي تعد الوسيلة الوحيدة حاليا لتقييم الطلاب للانتقال إلى الصف التالي، وذلك ضمن خطة الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حرصا على سلامة كافة المواطنين حيث ينتشر الفيروس بعدم إتباع الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية.

خطوات تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية إلكترونيا

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية عبر المنصات الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط

( من هنا )

الضغط على أيقونة تحميل نماذج الامتحانات

اختيار المرحلة التعليمية المراد تحميل نماذج امتحانتها

تحديد الفصل الدراسي

تحديد الشهر الذي يتم الامتحان في مناهجه

الضغط على زر التحميل

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مواعيد اختبارات شهر إبريل للصف الخامس الابتدائي

يبحث الكثير من الطلاب عن نماذج امتحانات شهر أبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي عبر المنصات الإلكتروني، وذلك قبل إجراء امتحانات شهر أبريل المزمع انعقادها يوم 26 إبريل الجاري حيث سيعقد الامتحانات في مناهج شهر أبريل والتي تدارسها الطلاب عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لضمان استمرار العملية التعليمية عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم منذ أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم حيث يتسبب في إضعاف المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة الفورية.