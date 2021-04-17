الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

ذروة الارتفاع..

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن الفترة المقبلة تشهد عدم استقرار في الطقس، حيث إننا في فصل الربيع، ويشهد الطقس ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة لـ40 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة، ومن 41 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية، محذرا مرضى الجيوب الأنفية من الخروج.

وأشار إلى أن ذروة الارتفاع يومي الأحد والاثنين، على أن تنخفض الحرارة الثلاثاء المقبل وتصل إلى ٣٠ درجة نهاية الأسبوع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأرجعت هيئة الأرصاد سبب تقلبات حالة الطقس إلى وجود منخفض جوي قادم من صحراء ليبيا تتعرض له البلاد، ويدخل إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد مصاحبا لحركة رياح محملة بالرمال والأتربة، وسوف تساعد في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح قد يصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية، مطالبينهم بالابتعاد عن الأتربة بقدر الإمكان وعن مناطق العاصفة.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.