السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ذروة الارتفاع..

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

طقس الأسبوع
طقس الأسبوع

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن الفترة المقبلة تشهد عدم استقرار في الطقس، حيث إننا في فصل الربيع، ويشهد الطقس ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة لـ40 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة، ومن 41 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية، محذرا مرضى الجيوب الأنفية من الخروج.

وأشار إلى أن ذروة الارتفاع يومي الأحد والاثنين، على أن تنخفض الحرارة الثلاثاء المقبل وتصل إلى ٣٠ درجة نهاية الأسبوع. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأرجعت هيئة الأرصاد سبب تقلبات حالة الطقس إلى وجود منخفض جوي قادم من صحراء ليبيا تتعرض له البلاد، ويدخل إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد مصاحبا لحركة رياح محملة بالرمال والأتربة، وسوف تساعد في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح قد يصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية، مطالبينهم بالابتعاد عن الأتربة بقدر الإمكان وعن مناطق العاصفة.

درجات الحرارة 


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

الطقس أحوال الطقس اليوم ارتفاح درجات الحرارة الحرارة الأرصاد مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية القاهرة مرضى الجيوب الانفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

وفاة المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

المتحدة: الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" بدون فواصل إعلانية

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف

28 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين: نواصل العمل للدفاع عن الحقوق المشروعة للأسرى