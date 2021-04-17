أفراد قبيلة يودعون الأمير فيليب بالرقص والشرب الاحتفالي

يرفعوه لمرتبة الإله..

تستعد -اليوم السبت- العائلة المالكة البريطانية لاستقبال مراسم تشييع جنازة الأمير فيليب، دوق أدنبرة، هناك في جانب آخر من العالم تستعد قبيلة الجزيرة النائية «تانا» التي عبدت الأمير فيليب مثل الإله، لتحضيرات مختلفة مصحوبة بطقوس مثل الرقص والشرب الاحتفالي لإحياء وفاة أميرهم المفضل.

وبحسب موقع «ديلي ميل» البريطاني، قال كيرك هوفمان خبير في الثقافة، إن «هناك ما يعرف باسم حركة الأمير فيليب - وهي مجموعة مقرها في قرى في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة تانا في جنوب فانواتو».

وأوضح أن رجال ونساء القبائل في جزيرة تانا الواقعة جنوب المحيط الهادئ في فانواتو، ينعون بالرقص والخطب وتنظيم احتفالية بنبتة "الكافا" المحلية أميرهم المفضل الذين نصبوه لدرجة الإله، كما يمكن أيضًا للقبيلة تعيين تشارلز خلفًا له.

لغة قبيلة تانا

قال الخبير الثقافي، إن جميع المتابعين يتحدثون لغة تسمى Navhaal - التي يتحدث بها فقط حوالي 4500 شخص في جميع أنحاء العالم - فقط بضع مئات من الأشخاص مرتبطون بحركة فيليب. وأضاف: إن “أعضاء الحركة حزنوا جدًا لسماع خبر وفاته، وبمجرد ورود رسائل عن وفاته عقدوا اجتماعات”.

وناقشت هذه المجموعة خلال اجتماع مجموعة منهم، خطوات كيفية تعاملهم مع الموقف الجنائزي.

وألقوا خطابات جنائزية في نهاية الأسبوع الماضي. قد تكون هناك اليوم رقصات خاصة، حيث يحظى الرقص باحترام كبير لديهم.

قد يكون هناك عرض دوري لبعض تذكارات الأمير فيليب للحركة – صور، ورسائل، وأشياء من هذا القبيل. سيكون هناك أيضا المزيد من الخطب الدورية من قبل مختلف الزعماء التقليديين هناك.

ومن المحتمل أن يكون العنصر الأكثر أهمية في الطقوس الجنائزية هو الجلسات المسائية لرجال المجموعة الذين يشربون الكافا - وهو منقوع مصنوع من جذر نبات الفلفل.

يصف هوفمان شرب الكافا بأنه "نشاط مقدس"، وهو "المفتاح السائل الذي يفتح الباب بين العالم المادي والعالم غير المادي، ومن خلال الكافا، يمكن للمرء أن يمرر الرسائل ذهابًا وإيابًا بين هذين العالمين".

أوضح السيد هوفمان أنه في الديانات التقليدية في جميع أنحاء منطقة ميلانيزيا - التي تتكون من فانواتو، وفيجي، وجزر سليمان، وبابوا غينيا الجديدة - يعتبر الموت مجرد نهاية لشكل الشخص المادي، مع استمرار شكله الروحي.

وتابع: إنه وفق هذه الديانات التقليدية فإن 'شكلك الروحي يمكن إعادة تدويره، يمكنك أن تتجول، أو تظهر بعد سنوات في شخص آخر".

ومن وجهة نظر أهل الحركة، (فيليب) أصله من تانا".

قبيلة ناتا