السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

يرفعوه لمرتبة الإله..

أفراد قبيلة يودعون الأمير فيليب بالرقص والشرب الاحتفالي

الأمير فيليب
الأمير فيليب

 تستعد -اليوم السبت- العائلة المالكة البريطانية لاستقبال مراسم تشييع جنازة الأمير فيليب، دوق أدنبرة، هناك في جانب آخر من العالم تستعد قبيلة الجزيرة النائية «تانا» التي عبدت الأمير فيليب مثل الإله، لتحضيرات مختلفة مصحوبة بطقوس مثل الرقص والشرب الاحتفالي لإحياء وفاة أميرهم المفضل. 

 

وبحسب موقع «ديلي ميل» البريطاني، قال كيرك هوفمان خبير في الثقافة، إن «هناك ما يعرف باسم حركة الأمير فيليب - وهي مجموعة مقرها في قرى في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة تانا في جنوب فانواتو».

 

وأوضح أن رجال ونساء القبائل في جزيرة تانا الواقعة جنوب المحيط الهادئ في فانواتو، ينعون بالرقص والخطب وتنظيم احتفالية بنبتة "الكافا" المحلية أميرهم المفضل الذين نصبوه لدرجة الإله، كما يمكن أيضًا للقبيلة تعيين تشارلز خلفًا له.

 

لغة قبيلة تانا

 

قال الخبير الثقافي، إن جميع المتابعين يتحدثون لغة تسمى Navhaal - التي يتحدث بها فقط حوالي 4500 شخص في جميع أنحاء العالم - فقط بضع مئات من الأشخاص مرتبطون بحركة فيليب. وأضاف: إن “أعضاء الحركة حزنوا جدًا لسماع خبر وفاته، وبمجرد ورود رسائل عن وفاته عقدوا اجتماعات”. 

 

وناقشت هذه المجموعة خلال اجتماع مجموعة منهم، خطوات كيفية تعاملهم مع الموقف الجنائزي.

 

وألقوا خطابات جنائزية في نهاية الأسبوع الماضي. قد تكون هناك اليوم رقصات خاصة، حيث يحظى الرقص باحترام كبير لديهم. 

قد يكون هناك عرض دوري لبعض تذكارات الأمير فيليب للحركة – صور، ورسائل، وأشياء من هذا القبيل. سيكون هناك أيضا المزيد من الخطب الدورية من قبل مختلف الزعماء التقليديين هناك.

 

ومن المحتمل أن يكون العنصر الأكثر أهمية في الطقوس الجنائزية هو الجلسات المسائية لرجال المجموعة الذين يشربون الكافا - وهو منقوع مصنوع من جذر نبات الفلفل.

 

يصف هوفمان شرب الكافا بأنه "نشاط مقدس"، وهو "المفتاح السائل الذي يفتح الباب بين العالم المادي والعالم غير المادي، ومن خلال الكافا، يمكن للمرء أن يمرر الرسائل ذهابًا وإيابًا بين هذين العالمين".

 

أوضح السيد هوفمان أنه في الديانات التقليدية في جميع أنحاء منطقة ميلانيزيا - التي تتكون من فانواتو، وفيجي، وجزر سليمان، وبابوا غينيا الجديدة - يعتبر الموت مجرد نهاية لشكل الشخص المادي، مع استمرار شكله الروحي.

 

وتابع: إنه وفق هذه الديانات التقليدية فإن 'شكلك الروحي يمكن إعادة تدويره، يمكنك أن تتجول، أو تظهر بعد سنوات في شخص آخر".

 

ومن وجهة نظر أهل الحركة، (فيليب) أصله من تانا".

قبيلة ناتا
قبيلة ناتا
حركة الأمير فيليب
حركة الأمير فيليب
الأمير فيليب قبيلة ناتا أزمات العائلة المالكة جنازة الأمير فيليب قبيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

بـ1.8 مليار يورو.. تفاصيل اتفاقية إنشاء «مونوريل» العاصمة الإدارية

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

المرشحون لخلافة «فاروق».. لماذا تأخر تعيين رئيس هيئة الثروة المعدنية؟

«المتحدة» تعلن إذاعة الحلقة 5 من «الاختيار2» بدون إعلانات

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف

28 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين: نواصل العمل للدفاع عن الحقوق المشروعة للأسرى