أهالي بورفؤاد يستغيثون من غياب الانضباط المروري.. ورئيس الحي: عقوبات للمخالف

أهالي بورفؤاد يستغيثون من غياب الإنضباط المروري ..ورئيس الحي: "عقوبات لمن يخالف قواعد السير"

استغاث أهالي مدينة بورفؤاد من خلال صفحات ومجموعات علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، من غياب الانضباط المروري ، وغياب الحملات ورجال المرور عن الشارع البورفؤادي مما تسبب في حوادث متكررة خلال الفترة الماضية .



بث "محمد غريب" القيادي السياسي بحزب مستقبل وطن ، فيديو عبر صفحته الشخصية ، أعلن فيه غياب الرقابة المرورية وانتشار الدراجات البخارية وقيادتها بشكل يسبب خطورة علي المواطنين .

وأشار "غريب" ، الي قيام أطفال بقيادة السيارات في شوارع المدينة بدون رخص قيادة ، وكذلك عدم تشغيل اشارات مرور تكلفت ملايين الجنيهات ، مطالباً بتكثيف الحملات وفرض سيطرة علي الشارع .

واشتكى الأهالي من غياب الخدمات علي طريق التفريعة مما تسبب في حوادث مرورية كبيرة ، وكشف الأهالي أن الكثير من السيارات يسير عكس الاتجاة بالمدينة لغياب الرقابة وافراد المرور ، مما يشكل خطراً علي أرواح الأهالي .

من جانبه ، ناشد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد قائدي الدراجات النارية بالالتزام بقواعد السير ، وشدد علي أن مجلس المدينة سوف يقوم بمصادرة الـ "موتسيكلات" المخالفة ، في مبادرة من مجلس المدينة لضبط الشارع .

◄ محافظ بورسعيد يوجه حى الزهور بتكثيف حملات إزالة الاشغالات



وكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، قد وجه امس ، فوزى الوالى رئيس حى الزهور بمواصلة وتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات التى تعيق حركة المواطنين وتؤدى للاذدحام والتكدس .

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها.

وشدد محافظ بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع حى الزهور ومنع أى مخالفات أو اشغالات تؤثر على حركة المرور والمواطنين ، موجها بتطبيق العقوبات على المخالفين ، كما شدد على تكثيف حملات النظافة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة حركة الأسواق لمنع التكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.