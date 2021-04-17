جميلة عوض: مسلسل «حرب أهلية» يناقش عدة قضايا وبه تحولات نفسية كثيرة

قالت الفنانة جميلة عوض إن مسلسل "حرب أهلية" يناقش قضايا عدة مثل الصراعات العائلية بين الأهل، وجحود الأبناء، مشيرة إلى أن دورها يحمل مشاعر متضاربة مما تطلب منها تركيزا نفسيا شديدا خلال عملية التصوير حتى تكون صادقة أمام الجمهور.

وأعربت عوض - في تصريحات صحفية اليوم السبت - عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على المسلسل، لافتة إلى أن الحلقات القادمة سوف تشهد تصاعدا كبيرا وتحولات نفسية كثيرة ستفاجيء الجمهور.

وأضافت أن شخصية "تمارا" التي تجسدها في المسلسل ليست شخصية شريرة بالفطرة، ولكنها تفعل كل ذلك بتحريض وتشجيع من أبيها وزوجته اللذان يستخدمانها كسلاح يعاقبان به والدتها "مريم" التي تجسدها الفنانة يسرا، إذ أظهرت "تمارا" بعض التردد فيما يخص الحرب التي تشنها على والدتها وصديقتها.

وتابعت أنها تهتم بالتفكير والبحث دائما عن الموضوعات الجديدة والمختلفة مع التركيز على المضمون الذي يعيش مع الجمهور لا لمجرد الوجود أو من أجل الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن أحداث مسلسل "حرب أهلية" تدور حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة، وتترك مريم ابنتها تمارا وهي صغيرة في فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.

ويشارك في بطولة المسلسل باسل خياط ، وأروى جودة ، ومايان السيد ورشدي الشامي ، وسينتيا خليفة ، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.