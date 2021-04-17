من بينهم أغنية تم عزفها في جنازة الأميرة ديانا..ميرور البريطانية تكشف المقطوعات الموسيقية التي ستعزف في جنازة فيليب

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الأغنية التي سيتم عزفها في جنازة الأمير فيليب اليوم السبت وهي نفس الاغنية التي تم عزفها في جنازة الأميرة ديانا، ومن المقرر ان يتم توديع الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور. ووفقا للصحيفة البريطانية سيتم عزف أغاني تم عزفها في حفلات زفاف ويليام وهاري، وتنفيذاً لرغبات دوق إدنبره في إنجاز الأمور بسرعة وفاعلية لن تُلقى أي عظة

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الأغنية التي سيتم عزفها في جنازة الأمير فيليب اليوم السبت، وهي نفس الأغنية التي تم عزفها في جنازة الأميرة ديانا، ومن المقرر أن يتم توديع الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور.

ووفقا للصحيفة البريطانية سيتم عزف أغاني تم عزفها في حفلات زفاف ويليام وهاري، وتنفيذاً لرغبات دوق إدنبره في إنجاز الأمور بسرعة وفاعلية لن تُلقى أي عظة خلال الخدمة الملكية الاحتفالية.

ومن بين المقطوعات الموسيقية التي سيتم عزفها و الاستماع إليها في جنازة الأمير فيليب والتي اختارها هو بنفسه،"Eternal Father, Strong to Save" وهي ترنيمة بريطانية مرتبطة تقليدياً بالبحارة والخدمات المسلحة البحرية، كتبها ويليام وايتنج عام 1860.

ومن المقرر أن ينقل نعش فيليب إلى كنيسة سانت جورج على سيارة لاند روفر مكيفة صممها الأمير الراحل بنفسه.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بأن الأمير الراحل استخدم العربة للتنقل حول وندسور، والعقارات الملكية الأخرى.

وسيجر مهران من سلالة نادرة، ولدا عام 2008، العربة التي صممها الأمير قبل 8 سنوات، وتتسع العربة لأربعة أشخاص، مع إمكانية جرها من قبل 8 خيول، وزودت بمقاعد جلدية فاخرة، بالإضافة إلى ساعة في المقدمة، قدمها فرسان المملكة الأيرلندية للأمير الراحل في 25 أكتوبر 1978.

جدير بالذكر أن العسكريين سيكون لهم دور كبير في تكريم الأمير فيليب رغم الحد من عدد الحضور.

وخدم الأمير فيليب 12 عامًا في البحرية الملكية، وحافظ على علاقات وثيقة مع القوات المسلحة طوال حياته.

ويعتزم أفراد من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والجيش البريطاني المشاركة في موكب الجنازة.

يذكر أن الأميرين الشقيقين سيلتقيان لأول مرة منذ لقاء الأمير هاري مع أوبرا وينفري، والذي سيجتمع مع أخيه الأمير وليام للسير خلف نعش دوق إدنبرة مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من العائلة المالكة، كجزء من موكب خاص قبل مراسم الجنازة ، لكنهما سيكونان مفصولين خلال المسيرة، ولن يكونا متجاورين.

ورغبت الملكة إليزابيث بألا يسير الأميران البريطانيان ويليام وهاري بجوار بعضهما خلف نعش جدهما الأمير فيليب، خلال جنازته، اليوم السبت.