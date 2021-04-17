وزير تشيكي يلغي رحلة لموسكو لشراء لقاح "سبوتنيك في" بعد تعرضه لانتقادات داخلية

أعلن وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، إلغاء رحلة كان مقررا ، أن يقوم بها للعاصمة الروسية موسكو بعد غد الإثنين، بعد تعرضه لانتقادات داخلية.



وكان السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتزم بالأساس إجراء مفاوضات خلال الزيارة لشراء لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكورونا.



وغرد الوزير عبر موقع تويتر اليوم السبت أن سبب إلغاء الزيارة هو ضرورة حضوره جلسة لمجلس الوزراء في براغ.



كانت المعارضة وحزب "انو/نعم" الشريك في الائتلاف الحاكم وجها انتقادات حادة للزيارة المزمعة، وهدد رئيس الوزراء التشيكي ومؤسس حزب (انو)، اندريه بوبيتش، بحظر استخدام الطائرة الحكومية.



يذكر أن مسألة اللقاحات ليست من اختصاص وزير الداخلية الذي يتولى حاليا منصب وزير الخارجية أيضا، على نحو مؤقت.



وعن اللقاح الروسي، أكد بوبيتش اعتزامه انتظار صدور تصريح من الوكالة الأوروبية للأدوية بالاستخدام.



وتتعرض حكومة الأقلية في براغ لضغوط بسبب وتيرة التطعيم ضد كورونا، وتأتي هذه الضغوط قبل أقل من ستة شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.



وذكرت بوابة Seznamzpravy.cz الإخبارية : أن الحكومة لم تستنفد الحصص المقررة لها في إطار الطلبية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن براغ بدلا من أن تطلب 9ر6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا طلبت ثلاثة ملايين جرعة فقط، كما طلبت مليوني جرعة فقط من لقاح جونسون آند جونسون بدلا من طلب الكمية القصوى المقدرة بـ8ر4 مليون جرعة، وأضافت البوابة أن الوضع متشابه بالنسبة للطلبيات من اللقاحات الأخرى.

وكان أكد وزير الخارجية التشيكي، توماس بتريتشيك، تنحيه عن منصبه بناءً على طلب من رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي نائب رئيس الوزراء، يان هاماتشيك.

وقال بتريتشيك - خلال مؤتمر صحفي أورده راديو "براج الدولي" : إن هاماتشيك قد طلب من رئيس الوزراء، أندريه بابيش، إجراء تغيير في المسئوليين بوزارة الشئون الخارجية، مضيفًا : أنه اعتبر ذلك قرارًا سياسيًا.

أما نائب رئيس الوزراء أكد - خلال موجز صحفي منفصل - صحة تكهنات تداولتها وسائل الإعلام بأن وزير الخارجية المتنحي سيحل محله في المنصب، لوبومير زوراليك، الذي يشغل في الوقت الحالي منصب وزير الثقافة، كما سيشغل منصب وزير الثقافة المشرع عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يان بيركه، الذي أكد تلقيه العرض.

فيما نفى نائب رئيس الوزراء تكهنات أفادت بأنه أقال بتريتشيك تحت ضغط من الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان.