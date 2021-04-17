الإمارات تسجل 1958 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1545 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1.958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 214.765 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 495.224 حالات منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.550 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.545 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 478.063 حالة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الجمعة، تقديم 102.340 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 9.489.684 جرعة، بمعدل توزيع 95.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

من جانبه، أكد سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب بالإمارات، أن شباب الإمارات هم المكون الأكبر للمنظومة الوطنية للتعامل مع الأوبئة والقاعدة المجتمعية التي تدعمها المعرفة والتدريب والمهارات الضرورية للتعامل مع مختلف التحديات.

وقال النظري، إنه خلال أزمة "كوفيد - 19" تجاوز عدد المتطوعين من الشباب 45 ألف شخص بهدف خدمة المجتمع في جميع المواقع والمواقف في المستشفيات وأماكن الحجر وفي مراكز الفحص وفي المطارات والمنافذ وفي المراكز التجارية وعلى مستوى الحملات المختلفة.

وأوضح مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب- خلال إحاطة إعلامية سابقة لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد- إن طاقات الشباب هي المحرك الرئيس لجميع النشاطات والمبادرات الرامية إلى خدمة الوطن والمجتمع.

وأهاب بالشباب أخذ اللقاح الذي سيكون مردوده إيجابيًا على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في الدولة في مواجهة "كوفيد-19"، مشددًا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بعد أخذ اللقاح والتقيد بالقوانين والإرشادات للوصول إلى مرحلة التعافي التام فالالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على جميع أفراد المجتمع.