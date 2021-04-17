تواصل أعمال حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض ببني سويف

إجمالي الحيوانات المحصنة بلغ 48 ألفا و690 رأسا

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 48 ألفا و690 رأسا، والتي شملت تحصين 41 ألفا و720 رأسا من الأبقار، و6 آلاف و772 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 3 أبريل الجاري وحتى الخميس الماضي.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفى سياق متصل تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بني مؤمنة مركزببا على مدار" يومين.