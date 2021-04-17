هيئة نظافة القاهرة تواصل رفع كفاءة طريق المطار حتى العباسية

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وأنارة القاهره زيارة شارع صلاح سالم شاهد فيها آخر المستجدات في عملية التطوير التي تتم من اول المطار مرورا بشارع صلاح سالم حتي العباسية علي عدة مراحل وكلف رئيس فرع النزهة بسرعة رفع مخلفات الردش والبلدورات الزيادة بطول الطريق.

رافق رئيس الهيئة في جولته العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والمهندسة مني صبري رئيس المركزية للتجميل والمهندسة نهله عبد الهادي مدير عام المشروعات والأستاذ اسعد محمد مدير عام المخازن ومديري التجميل في المنطقه الشرقية.

كان اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قد كرم عددا كبير من قيادات الهيئة و موظفيها تقديرا لمجهوداتهم خلال فترة التجهيزات التي قامت بها الهيئة خلال نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بوسط القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط ، مشيدا بحملات النظافة و التجريد المكبرة التي تمت لكافة شوارع القاهرة و خاصة الشوارع المؤدية لمصر القديمة وميدان التحرير.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم.



وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير خاصة وأن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى .



ومن جانبه أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل العاصمة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير .