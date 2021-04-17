حاول إنقاذ شخص فمات غريقا بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط من انتشال جثة شاب غرق أمام كوبري المعاهدة بمدينة ديروط.

كان قد تلقى اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من عمليات الحماية المدنية يفيد بوجود جثة طافية أمام كوبرى المعاهدة بعد مستشفى ديروط العام.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة وإنزال قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية وانتشال الجثة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان لشاب يدعى "ع ع ع" ٢٣ سنة من قرية ميسارة دائرة مركز ديروط، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة العام.

وبالكشف والتحري لمعرفة سبب الغرق تبين أنه لقي مصرعه غرقا أثناء محاولته إنقاذ غريق يوم الثلاثاء الماضي ولكن لم يتمكن من النجاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ اللازم.

هذا وقد عاين فريق من النيابة العامة جثمان المتوفي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية الذي أمر بتسليم الجثمان إلى أهليته والتصريح بدفن الجثمان.

وكشف عدد من الأهالي أن حالة الغرق هذه ليست الأولى بالمنطقة وأنها حوادث متكررة، مرجحين أن بعض حوادث الغرق تأتي بسبب استهتار بعض الشباب ونزولهم إلى مياه النيل للاستحمام واللهو واللعب، مطالبين بسرعة التدخل للحد من هذه الظاهرة.

وأشار الأهالي إلى أن المتوفي كان قد حاول التدخل لإنقاذ أحد الأشخاص من الغرق في مياه نهر النيل إلا أنهما لم يتمكنا من النجاة، مشيدين بدور رجال الحماية المدنية وقوات الانقاذ النهري في سرعة التدخل لنجدة المواطنين.

في نفس الوقت تحذر قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري المواطنين من الانخراط والنزول إلى مياه نهر النيل حفاظا على أرواحهم.