أوكرانيا تصف احتجاز قنصلها في سان بطرسبورج ب"الاستفزاز" وتتعهد بالرد قريبا

وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، : احتجاز السلطات الروسية القنصل الأوكراني في سان بطرسبورج بأنه "استفزاز"، وقالت إن كييف ستتخذ قريبا قرارا بشأن الرد عليه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس أوكرانيا) : "احتجز رجال إنفاذ القانون الروس موظف القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورج لبضع ساعات، وهو الآن في المنشأة الدبلوماسية الأوكرانية، يجري توضيح ظروف الاحتجاز، وسيقرر الجانب الأوكراني قريبًا شكل الرد على الاستفزاز سالف الذكر بما يتوافق مع الممارسات القائمة".

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت، احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبورج متلبسا أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون الروسية خلال لقاء مع مواطن روسي.

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي.

جاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة سان بطرسبورغ، في 16 أبريل2021، بالقبض على دبلوماسي أوكراني متلبسا، القنصل العام لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبورج ألكسندر سوسونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خلال اجتماع مع مواطن روسي".

ووفقًا للمعايير الدولية، يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة في البلد الذي يعملون فيه، لكن يمكن حرمانهم من حق الإقامة في حالة انتهاك القانون أو الأعمال العدائية، على النحو التالي من اتفاقية فيينا، يمكن للدولة المستقبلة إخطار الدولة المرسلة في أي وقت بأن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر هو شخص غير مرغوب فيه وأن إقامته في الدولة غير مقبولة.

يذكر أنه في فبراير الماضي، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الدبلوماسيين الذين طردتهم موسكو كانوا على علم بانتهاكهم القوانين الروسية، لأن الفعاليات التي شاركوا فيها لم تكن مرخصة.