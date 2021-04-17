تحرير 314 محضرا تموينيا خلال يومين بالمنوفية

تحرير (314) محضر تمويني بالمنوفيه خلال يومين وتكثيف الرقابة في شهر رمضان

فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان ومتابعة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.. صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين عن تحرير (314 ) محضر تمويني، تنوع ما بين ( 126) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و( 188)محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى، وذلك من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية ، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط عدد 89 كجم لحوم بلدية.

كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل سوبر ماركت بناحية جنزور بركة السبع لحيازتة وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية الشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحل، ولحيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.