«النيل يسأل» ضمن خطة «الري» للتوعية بترشيد المياه خلال رمضان

لمواجهة العجز المائي

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة للتوسع فى مشروعات تنمية الموارد المائية والبحث عن حلول لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى فى ظل ثبات الحصة المتاحة سنوياً، ومنها مشروعات تأهيل وتبطين الترع، والرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات ومنها الإذاعية وعقد العديد من الندوات والمحاضرات للتعريف بأهمية الرى الحديث وتفعيل بروتوكولات التعاون مع البنوك والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وكذلك إعادة تأهيل الترع والمصارف على مستوى محافظات الجمهورية.



وتذيع الوزارة يوميا خلال شهر رمضان المبارك، العديد من المسابقات بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه وحسن استغلالها، منها مسابقة "النيل بيسأل" بإذاعة البرنامج العام، وتقديم البرنامج الإذاعي "حافظ عليها تلاقيها"، ومسابقة "السر فى بير".



كما تبث وزارة الموارد المائية والرى، عدة فعاليات للتعريف بالرى الحديث وأهميته فى ترشيد المياه ومنها بث فوازير "السر في بير" يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، على إذاعة الشباب والرياضة FM 108، ماعدا يوم الجمعة، للتعريف بأساليب الري الحديث وطرق استخدامها.



كما سيتم منح الفائزين جوائز مالية مقدمة من مشروع EU Water STARS، الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، خاصة أن المشروع يساهم في تحقيق خطة مصر المتمثلة في استخدام وسائل الري الحديثة في مليون فدان بنهاية عام 2024.



وأعدت وزارة الرى استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الاستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام.



كما تتواجد خطة لتنفيذ مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر مياه النيل.

