السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بتدشين حملات تثقيفية حول مزايا قانون المشروعات

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أنه نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، مشددة على ضرورة تدشين العديد من حملات تثقيفية للمواطنين الخاصة بالقانون ودوره فى توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت رشاد، أن القانون يهدف لدمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، ويعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة أن جهاز تنمية المشروعات به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية، وهذا يتطلب ضرورة عمل حملة إعلامية للقانون حتى يستفيد جميع المواطنين منه، خاصة وأن سيكون نقلة كبيرة فى المشروعات الصغيرة.

وطالبت عضو مجلس النواب، تنظيم ندوات تثقيفية، وطباعة كتيبات حول أهم المعلومات عن القانون واللائحة التنفيذية وكيف يستفيد منه المواطنين على مستوى الجمهورة، وبعض الأفكار التى من الممكن أن تكون نواة لمشروعات للشباب الراغب فى العمل بجدية، وحملات دعائية للقانون للترويج له، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج هذه المشروعات الصغيرة فى القطاع الرسمى وتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات لهم.

اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هند رشاد تدشين حملات تثقيفية مزايا قانون المشروعات توفير فرص العمل للشباب

مواد متعلقة

«المؤتمر»: توجيه السيسي بتطوير محور 6 أكتوبر يحقق السيولة المرورية

قوافل الخير.. مبادرات حزبية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى رمضان

حزب التجمع ينعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

حزب المؤتمر ينعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

يجهض مكافحة كورونا.. عضو بـ«صحة النواب» يحذر من الزحام خلال رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

المتحدة: الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" بدون فواصل إعلانية

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

تعافي 30 حالة جديدة من فيروس كورونا بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نواصل العمل للدفاع عن الحقوق المشروعة للأسرى

فلسطين تدعو لتوحيد جهود المنظمات الحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم