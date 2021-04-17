السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنطلق غدا وتستمر 3 أيام

«التعليم» تشدد على إجراءات مواجهة كورونا بلجان «تجريبي الثانوية»

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، بالتشديد على المدارس الثانوية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل اللجان في أثناء انعقاد أول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق غدا الأحد، وتستمر أيام 20 و22 أبريل الجاري، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

التشديد على الإجراءات الاحترازية بلجان الثانوية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على اتباع الإجراءات الاحترازية في عقد اللجان الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي تشدد علاى وجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب، ووجود 14 طالبا فقط بالفصل الواحد، بالإضافة إلى عدم دخول أي طالب دون ارتداء الكمامة.

الامتحان التجريبي الأول ليس له علاقة بالمنهج 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات سابقة، إن امتحان أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي سيكون اختبارا تجريبيا بلا درجات بواسطة التابلت في اللجان، مشددا على أن أسئلة الامتحانات ستكون غير حقيقية لا علاقة لها بالمنهج الحقيقي، بل ستكون عادية مثل ما اسمك وما لونك المفضل.

وأكد وزير التعليم، أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في أبريل الجاري ليس الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي، بل مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الأكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.

وأضاف شوقي، أن امتحانات أبريل ستعقد على 3 أيام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة، لافتاً أنه سيكون الامتحان في بروفة أبريل لمدة ساعة فقط أو أقل و"مش هيكون امتحان نذاكر له".

 

 

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