استبعاد الشون الترابية لحماية محصول القمح من العوامل الجوية بالمنوفية

كشف المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن كافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة ستبدأ فى استقبال محصول القمح في 20 أبريل الجاري حسب الضوابط المقررة لذلك، موضحاً أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 14 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر، بينها 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصري تستخدم كمراكز تجميع و4 صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وصومعتين تتبعان الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف الجمال، أنه تم استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية، مشيراً إلى أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك، مؤكداً أنه طبقاً للقرار الوزارى رقم 63 لسنة 2021 تم تحديد أسعار توريد القمح لهذا الموسم وتتراوح ما بين 705 إلى 725 جنيها وفقاً لجودة المحصول.

وفي سياق متصل، أكد أن وزير التموين سيتابع عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.

وتبدأ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات في استلام محصول القمح المحلي من المزارعين بسعر 725 جنيها للإردب، وفقا لما أعنله الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا.

وسيتم توريد الاقماح بنقاط الاستلام بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين و4 أعضاء آخرين هم عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى.