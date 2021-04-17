السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعدام 4 أطنان دواجن وياميش رمضان مجهول المصدر بالقاهرة

دواجن مجهول المصدر
دواجن مجهول المصدر

قررت النيابة العامة إعدام 2 طن دواجن و2 طن ياميش رمضان مجهول المصدر تم ضبطها  داخل مجزر ومخزن بالقاهرة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تم ضبط 2 طن " دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص.

كما تم ضبط 2٫15 طن ياميش رمضان" تمور – قمر الدين – زبيب – بندق – لوز- تمر هندى" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق منفصل واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1287) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1٫8 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية) .. تمهيداً  لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫63 طن " دواجن مجمدة – كبدة دواجن – مقطعات دواجن " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية) تمهيداً  لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسوان.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2000 لتر "زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 3600 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجراية وهمية "منتج نهائى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

النيابة العامة ياميش رمضان دواجن

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