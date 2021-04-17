القبض على شخص بـ3 أطنان من أحجار خام الذهب في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من القبض على شخص بحوزته كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، ضمن قضايا التنقيب.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المباحث في إلقاء القبض علي متهم وبحوزته سيارة، وعدد من جوالات أحجار الكوارتز الذي يستخلص منه الذهب، بلغ عددهم 60 جوالاً تزن 3 أطنان.

وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزه الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الشخص، والتأكد حول عمله في التنقيب عن الذهب، والذى يتم استخلاصه خام من خلال أحجار الكوارتز الذي وصل إليها، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه، توجهت القيادات الأمنية إلي مكانه وتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.



يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي إطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

جدير بالذكر أن مديرية أمن أسوان شنت على مدار يومين، حملات أمنية مكثفه، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الالتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الأمنية اليومية التي تنظمها مديرية أمن أسوان في مختلف القضايا، لفرض السيطرة الأمنية بكافة أشكالها، وتشمل الحملات، تنفيذ الأحكام، والمخالفات المرورية، وقضايا المسطحات، وغيرها.