محافظ بورسعيد: إزالة الإشغالات بمحيط محطة صرف «السلام» ببحر البقر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن أن أجهزة حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، شنت حملة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات المتواجدة بمحيط محطة صرف "السلام 1 ببحر البقر"، في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها المشروعات القومية بمدينة بورسعيد ولتحقيق مظهر حضارى لائق بهذه المشروعات، بالتوازى مع أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياة صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام بطاقة استيعابية 5 ملايين م3/ يوم، والتي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين م3 يوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة لزراعة 400 ألف فدان، واستخدامها في المشروعات التنموية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن معدلات العمل بمحطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام تسير بصورة جيدة، مؤكدا أهمية التنسيق بين جميع جهات المرافق مع الجهات المنفذة للمشروع لسرعة إنجاز الأعمال، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التي تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة وتخدم خطط التوسعات التي تستهدفها المحافظة في كافة المجالات.



ووجه الغضبان أمس، فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، بمواصلة وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات التى تعيق حركة المواطنين وتؤدى للاذدحام والتكدس.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها.

وشدد محافظ بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع حي الزهور ومنع أى مخالفات أو اشغالات تؤثر على حركة المرور والمواطنين، موجها بتطبيق العقوبات على المخالفين، كما شدد على تكثيف حملات النظافة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة حركة الأسواق لمنع التكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين.