السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها عرض «جزارة» لحوم فاسدة

تموين المنوفية تحرر 314 محضرا للمخالفين

مخابز
مخابز

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، عن شن المديرية حملات تموينية على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 314 محضرا تموينيا، تنوعت ما بين 126 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و188 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 89 كجم لحوم بلدية.

كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن محل سوبر ماركت بناحية جنزور بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية الشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحل، ولحيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وكان وزير التموين شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه الوزير المديريات التموينية  تكثيف أعمال اللجان الرقابية على المطاحن والمخابز وكذا السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز، والتأكد من استلام المخابز الدقيق والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، إضافة إلى متابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركتي الجملة (العامة ــ المصرية ) بكافة المحافظات، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميًا على الفاكس أرقام 27948629 و27926574.

حملات تمونيية وزارة التموين المنوفية

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