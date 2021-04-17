الديلي ميل تكشف سر عدم تغيير ماركة الأحذية الخاصة بالأمير فيليب.. تذكره بزفافه على الملكة

تشيع اليوم السبت جنازة الأمير الراحل فيليب زوج الملكة إليزابيث ودوق أدنبرة والتي ستتم بحضور ثلاثين شخصًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما لاحظ الكثيرون أن الأمير فيليب طوال حياته الملكية لم يغير نوع ماركة الأحذية التي كان يرتديها. حيث ارتدى المير فيليب في نوفمبر 1947، زوج الأحذية الأسود اللامع الذي يعود لفترة الأربعينيات لأول مرة، في حفل زفافه على الملكة إليزابيث ولكنه استمر في ارتدائها ف

تشيع اليوم السبت جنازة الأمير الراحل فيليب زوج الملكة إليزابيث ودوق أدنبرة، والتي ستتم بحضور ثلاثين شخصًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما لاحظ الكثيرون أن الأمير فيليب طوال حياته الملكية لم يغير نوع ماركة الأحذية التي كان يرتديها.

حيث ارتدى الأمير فيليب في نوفمبر 1947، زوج الأحذية الأسود اللامع الذي يعود لفترة الأربعينيات لأول مرة، في حفل زفافه على الملكة إليزابيث ولكنه استمر في ارتدائها في المناسبات الرسمية لأكثر من 70 عامًا.

وفي هذا السياق يقول رئيس اتحاد الصناعة البريطاني "اللورد كاران بيليموريا" في حديثه لصحيفة الديلي ميل البريطانية نشر على موقعها الإلكتروني «ميل أونلاين»: كان الأمير فيليب مولعًا بتلك الأحذية، وقال: «أخبرني ذات مرة أنه كان يرتدي الحذاء منذ يوم زواجه»، وأضاف: «كنا بجانب بعضنا البعض وربطنا الأربطة عندما أخبرني أن تلك كانت نفس الحذاء من يوم زفافه، كان رائع».

ويقول «بيليموريا»: «لقد كان دائمًا وراء الملكة في الوظائف، لقد كان مثاليًا تمامًا فيما فعله، لقد كان دعما كبيرًا لها وكان أيضا قائدًا عظيمًا، كان لديه كل شيء».

يأتي هذا فيما كشفت العائلة المالكة في بريطانيا عن القائمة الرئيسية للمشاركين في حضور جنازة الأمير فيليب، اليوم السبت، والتي ضمت 30 شخصا فقط، نظرا لتفشي كورونا، ووفقا لما نقلته وسائل اعلام بريطانية.

سوف تحضر الملكة إليزابيث الثانية، زوجة الراحل، كما سيحضر أيضا، الأمير تشارلز وهو الابن البكر للملكة والأمير فيليب، ولي العهد وأمير ويلز ويبلغ من العمر 72 عاما وسوف ترافقه زوجته الثانية كاميلا دوقة كورنول.

الأمير وليام، وهو الابن البكر للأمير تشارلز، دوق كامبريدج (38 عاما) والثاني في الترتيب لولاية العرش، ترافقه زوجته كيت.

الأمير هاري، وهو دوق ساسكس (36 عاما) ويأتي حضور هاري وسط توتر العلاقات بينه وبين العائلة المالكة بسبب مقابلته على التلفزيون الأمريكي الشهر الماضي، فيما بقيت زوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة بناء على نصيحة أطبائها بعدم السفر لأنها حامل بطفلهما الثاني.

الأميرة آن، وهي سترافق الابنة الوحيدة للزوجين الملكيين، البالغة من العمر 70 عاما، زوجها الأدميرال تيموثي لورانس وابنيها .

الأمير أندرو، وانسحب دوق يورك (61 عاما) من الشؤون الملكية في 2019 ، وسترافقه في الجنازة ابنتاه بياتريس.

بينيلوب ناتشبول، وهي من الأصدقاء المقربين للأمير فيليب وترافقه في رياضة ركوب الخيل.

ارتشي ميلر باكويل، وهو أحد الضيوف القلائل الذي لا ينتمون إلى العائلة الملكية.

عائلة الأمير فيليب، سيحضر العديد من أفراد الفرع الألماني لعائلة فيليب وخصوصا برنهارد ولي عهد بادن وحفيد شقيقته ثيودورا.

ومن المقرر أن ينقل نعش فيليب إلى كنيسة سانت جورج على سيارة لاند روفر مكيفة صممها الأمير الراحل بنفسه.