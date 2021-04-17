آمون مرتضى: تطوير مجزر الحمام بتكلفة 35 مليون جنيه

التطوير يشمل تغيير شبكات المرافق للمجزر وإنشاء عنبر جديد

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، أن مجزر مدينة الحمام المطور هو بداية التطوير للمجازر فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعمير بدأ العد التنازلى للانتهاء من مجزر مدينة الحمام المطور الجديد.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن يتم ذلك طبقا لأحدث المواصفات العالميه والبيئية، مؤكدا أن التطوير ورفع كفاءة مجزر الحمام يشمل تغيير شبكات المرافق للمجزر وإنشاء عنبر جديد للذبيح وللمواشى ورفع كفاءة عنبر ذبيح للأغنام والمكاتب الإدارية والأسوار.

وأشار اللواء آمون مرتضى إلى أنه جارى البدء فى تركيب الخطوط بإجمالى تكلفة 35 مليون جنيه للأعمال المدنية وخطوط الذبيح الحديثة، مؤكدا أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف منطقة تنفيذ برج العرب.

وحفاظا على البيئة، تفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ورئيس جهاز تعمي الساح الشمال الغرب بمطروح، ومدير مديرية الطب البيطري، الشهر الماضي، الموقع المخصص لإنشاء مجزر آلى جديد بالكيلو ١٠ طريق مطروح الاسكندرية مع نقل المجزر القديم بشارع علم الروم، حيث تقع الأرض المخصصة للمجزر الجديد على مساحة ١٠ آلاف متر مربع.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير توصيل كافة المرافق اللازمة من مياه وصرف صحى وكهرباء ووضع المقايسات بالطاقة الاستيعابية والمستقبلية اللازمة وفقا للرسومات والتصميمات الموضوعة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بالإضافة إلى مراعاة حرم المجزر وعدم البناء حوله لمسافة ٥٠٠م وفقا للاشتراطات البيئية.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم نقل مصنع تدوير القمامة بمنطقة الكيلو ١٠ إلى المدفن الصحى الجديد على مساحة ٦٠ فدانا بالكيلو ٢٠ طريق مرسي مطروح سيوة بعيدا عن العمران وذلك حفاظا على البيئة.