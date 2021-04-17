«المنوفية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم القمح بـ14 صومعة

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال موسم توريد قمح هذا العام 2021، والتأكد من صلاحية مناطق التخزين وفقاً للاشتراطات التخزينية والمرور الميداني على جميع الشون والصوامع للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين باعتباره محصولاً قومياً واستراتيجياً.



وأكد محافظ المنوفية بضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



ووأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن كافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة ستبدأ في استقبال محصول القمح في 20 أبريل الجاري حسب الضوابط المقررة لذلك، موضحاً بأن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 14 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر منهم 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع و4 صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وصومعتين تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.



وأضاف الجمال بأنه تم استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية، مشيراً إلى أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك ومؤكداً بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021 تم تحديد أسعار توريد القمح لهذا الموسم وتتراوح ما بين 705 إلى 725 جنيها وفقاً لجودة المحصول.