أبرز الحضور في جنازة الأمير فيليب اليوم

هاري وويليام وتشارلز..

كشفت العائلة المالكة في بريطانيا عن القائمة الرئيسية للمشاركين في حضور جنازة الأمير فيبليب، اليوم السبت، والتي ضمت 30 شخصا فقط، نظرا لتفشي كورونا، ووفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

وسوف تحضر الملكة إليزابيث الثانية، زوجة الراحل، كما سيحضر أيضا، الأمير تشارلز وهو الابن البكر للملكة والأمير فيليب، ولي العهد وأمير ويلز ويبلغ من العمر 72 عاما وسوف ترافقه زوجته الثانية كاميلا دوقة كورنول.

الأمير وليام، وهو الابن البكر للأمير تشارلز، دوق كامبريدج (38 عاما) والثاني في الترتيب لولاية العرش، ترافقه زوجته كيت.

الأمير هاري، وهو دوق ساسكس (36 عاما) ويأتي حضور هاري وسط توتر العلاقات بينه وبين العائلة المالكة بسبب مقابلته على التلفزيون الأميركي الشهر الماضي، فيما بقيت زوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة بناء على نصيحة أطبائها بعدم السفر لأنها حامل بطفلهما الثاني.

الأميرة آن، وهي سترافق الابنة الوحيدة للزوجين الملكيين، البالغة من العمر 70 عاما، زوجها الأدميرال تيموثي لورانس وابنيها .

الأمير أندرو، وانسحب دوق يورك (61 عاما) من الشؤون الملكية في 2019 ، وسترافقه في الجنازة ابنتاه بياتريس.

بينيلوب ناتشبول، وهي من الأصدقاء المقربين للأمير فيليب وترافقه في رياضة ركوب الخيل.

ارتشي ميلر باكويل، وهو أحد الضيوف القلائل الذي لا ينتمون إلى العائلة الملكية.

عائلة الأمير فيليب، سيحضر العديد من أفراد الفرع الألماني لعائلة فيليب وخصوصا برنهارد ولي عهد بادن وحفيد شقيقته ثيودورا.

نقل الجثمان

ومن المقرر أن ينقل نعش فيليب إلى كنيسة سانت جورج على سيارة لاند روفر مكيفة صممها الأمير الراحل بنفسه.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بأن الأمير الراحل استخدم العربة للتنقل حول وندسور، والعقارات الملكية الأخرى.

وسيجر مهران من سلالة نادرة، ولدا عام 2008، العربة التي صممها الأمير قبل 8 سنوات، وتتسع العربة لأربعة أشخاص، مع إمكانية جرها من قبل 8 خيول، وزودت بمقاعد جلدية فاخرة، بالإضافة إلى ساعة في المقدمة، قدمها فرسان المملكة الأيرلندية للأمير الراحل في 25 أكتوبر 1978.

جدير بالذكر أن العسكريين سيكون لهم دور كبير في تكريم الأمير فيليب رغم الحد من عدد الحضور.

وخدم الأمير فيليب 12 عامًا في البحرية الملكية، وحافظ على علاقات وثيقة مع القوات المسلحة طوال حياته.